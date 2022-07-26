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Кім показав, як росіяни зранку обстрілювали Миколаїв (відео)

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Кім показав, як росіяни зранку обстрілювали Миколаїв (відео)

Російські війська 26 липня вдарили по півдню України.

Під ударом окупантів опинився і Миколаїв.

Відео ранкового обстрілу Миколаєва показав керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними голови ОВА, по місту було випущено 9 ракет.  Він уточнив, що у Миколаєві окупанти поцілили у об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство (попередньо, без жертв).

Також на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.

Нагадаємо, російські кораблі переховуються в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.

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