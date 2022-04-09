Кім повідомив, за якої умови Путін може піти на підписання мирної угоди з Україною

Всі війни закінчуються підписанням або капітуляції, або мирної угоди, сказав Кім.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни, яку розв'язала Росія. Москва, на його думку, піде на підписання мирної угоди, коли настане момент, що їм буде невигідно продовжувати війну.
Про це посадовець розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Всі війни закінчуються підписанням або капітуляції, або мирної угоди. Але на переговорний процес, на мирну угоду виходять лише тоді, коли воювати або безглуздо, або невигідно. З нашої сторони – в нас гинуть люди і ми зацікавлені в тому, щоби припинити вогонь хоч сьогодні. Тому що в нас гинуть люди, наші цивільні! З їхньої сторони – вони хочуть щось там довести і таке інше. Але як настане момент, коли їм буде невигідно продовжувати війну – от тоді буде більш реальним підписання мирної угоди", - пояснив Кім.
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