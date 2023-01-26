Кім повідомив про ракети у повітряному просторі України

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє про ракети на півдні України.

Про це очільник Миколаївщини написав у Telegram.

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Варто додати, у південних областях, зокрема на Миколаївщині, оголошена повітряна тривога. Закликаємо пройти терміново до укриття.

О 14:31 Кім повідомив, що російських ракет немає. "Небо чисте", - написав він у себе на сторінці у Telegram. Станом на зараз відбій тривоги у всіх областях.

Масована атака росіян 26 січня: що відомо

Вранці, 26 січня, в Україні лунала масштабна повітряна тривога через ракетну атаку Росії. Перші вибухи пролунали після 08:00. Росія випустила десятки ракет, у регіонах працювали системи протиповітряної оборони, проте були і "прильоти".

За попередньою інформацією Повітряних військ ЗСУ, росіяни могли здійснити пуски понад 30 крилатих ракет. У масованому обстрілі України було задіяно близько 6 стратегічних бомбардувальників, які вилітали з північних районів РФ. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили 55 ракет, 47 з них були збиті силами ППО.

Через ракетну атаку ворога у деяких областях запроваджено аварійні відключення світла. Найбільше від ударів росіян по енергооб'єктах постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

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