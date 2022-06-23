Кім пояснив, чому росіяни стягують артилерію на Миколаївський напрямок

Армія російських окупантів на Миколаївському напрямку розгорнули артилерійські підрозділи у визначених районах.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував цю інформацію Генштабу. За словами керівника області, війська РФ давно намагаються вийти до кордонів Херсонської області, але робота ЗСУ не дає це зробити.

Про це Кім сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники наразі використовують тактику залякування мирного населення.

"Вийти на адмінкордон вони хочуть вже понад два місяці. А інформацію про те, що вони підвозять техніку, особисто я пов’язую з ефективною роботою української артилерії, яка знищує цю техніку. Я не бачу можливості у окупантів просунутися у напрямку Миколаєва", - наголосив керівник ОВА.

До слова, у зведенні Генштаб йшлося про те, що на Миколаївському напрямку окупаційні війська РФ розгорнули у визначених районах артилерійські підрозділи. Зазначається, що росіяни можуть піти на штурм у напрямках Киселівка - Посад-Покровське та Олександрівка -Лупарево з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Як повідомлялося, російські окупанти зібрали усі резерви у живій силі та техніці для штурму Сєвєродонецька. За словами голови Луганскої ОВА, росіяни мають успіх з боку Тошківки, вдалося їм просунутись на декілька населених пунктів.

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