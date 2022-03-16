Кім про ситуацію у Миколаївській області: Тривають бої у полях, ми плануємо нападати

Кім про ситуацію у Миколаївській області: Тривають бої у полях, ми плануємо нападати

Окупанти не мають змоги атакувати регіон.

Бої за Миколаїв точаться від першого дня повномасштабної війни. Через неспроможність взяти Миколаїв на землі, його регулярно обстрілюють з неба — зі "Смерчів" та "Градів". За даними місцевої влади, в області загинуло близько 40 цивільних.

Голова ОВА Віталій Кім розповів Суспільне, наскільки далеко російські війська від Миколаєва.

“Зараз тривають бої в полях, скажімо так, під містом. Для того, щоб атакувати, так чи інакше, їм треба перегрупуватись, підготуватись, відпочити. Наразі вони не мають змоги напасти на нас. У будь-якому разі, ми готові. Треба розрізняти сили, кинуті на захист Миколаєва, і тих, хто атакує. Ми працюємо і над захистом, і над атакувальними діями”, - сказав він.

З його слів, наразі немає планової евакуації з Миколаєва.

“Ми продумали транспорт та логістику на випадок такої необхідності. Але зараз ми плануємо нападати. І думаємо, як нам постачати продукти, ліки в села, які вдалось звільнити. Тобто ми вивозимо вперед, а не назад”, - додав він.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області захисники України знищили ворожу артилерію, а також обзавелися новим трофейним озброєнням.

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