Кім про ситуацію в області: ворог за 40-50 км від Миколаєва, може застосовувати "Гради" і "Калібри"

Кім про ситуацію в області: ворог за 40-50 км від Миколаєва, може застосовувати "Гради" і "Калібри"

Кім спростував фейк про нібито взяття Миколаєва в оточення.

Окупаційні війська Росіїйської Федерації перебувають на відстані 40-50 кілометрів від Миколаєва, а тому ворог має змогу обстрілювати місто з ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, станом на 7 квітня загроза обстрілу залишається.

"Вони можуть цими системами, "Градами", обстрілювати нашу область і місто теж. Спокійно більш-менш себе не може відчувати ніхто, оскільки вони використовують системи "Калібр", які працюють по всій території України. Тому ніде в області не спокійно", — розповів Віталій Кім.

Крмі того, Кім спростував фейк про нібито взяття Миколаєва в оточення. "Дуже багато може бути цілей. Можливо, вони перевіряють, як ці фейки діють, стан речей і напругу в місті, може вони хочуть прикрити ще свої дії. Дуже багато цього. Перевіряють реакцію людей на будь-який вкид інформації".

Як повідомлялося, у Миколаєві російські окупанти розбомбили залізничний вокзал. Міський голова Олександр Сєнкевич каже, що зараз залізничний вокзал Миколаєва не працює, оскільки він суттєво постраждав під час обстрілів окупантів.

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