Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кім прокоментував заяви гауляйтера Стремоусова про "наступ Росії на Миколаїв"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2141
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кім прокоментував заяви гауляйтера Стремоусова про "наступ Росії на Миколаїв"

Фото: Associated Press

Кім наголосив, що українські військові не допустять жодного наступу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував заяву гауляйтера Кирила Стремоусова, що нібито російські окупанти готуються до наступу на Миколаїв. Він назвав це "словесним проносом".

Про це голова Миколаївської ОВА сказав під час брифінгу.

"Мені потрапляло на очі, що він каже. У нього зазвичай "словесний пронос". Я не сприймаю, що він каже. Тому що він каже все, що йому спаде на думку. Це, звісно, що не так. "Затишшя перед бурею" - це він про себе каже", - сказав Віталій Кім.

Ситуація в Миколаївській області

Російські окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України хотіли захопити Миколаїв, проте українські захисники не допустили прориву загарбників. Та все ж частина Миколаївщини і досі під російською окупацією, а обласний центр регулярно обстрілюють російські терористи, вбиваючи українців та нищачи цивільну інфраструктуру.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що повідомлення про те, що з регіону нібито планують проводити евакуацію населення – це фейк російських окупантів.

Читайте також:

Як готують голубці для захисників у прифронтовій Миколаївщині? Пряме включення Кості Грубича

Як готують голубці для захисників у прифронтовій Миколаївщині? Пряме включення Кості Грубича

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2141
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація