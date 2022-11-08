Кім прокоментував заяви гауляйтера Стремоусова про "наступ Росії на Миколаїв"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував заяву гауляйтера Кирила Стремоусова, що нібито російські окупанти готуються до наступу на Миколаїв. Він назвав це "словесним проносом".

Про це голова Миколаївської ОВА сказав під час брифінгу.

"Мені потрапляло на очі, що він каже. У нього зазвичай "словесний пронос". Я не сприймаю, що він каже. Тому що він каже все, що йому спаде на думку. Це, звісно, що не так. "Затишшя перед бурею" - це він про себе каже", - сказав Віталій Кім.

Ситуація в Миколаївській області

Російські окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України хотіли захопити Миколаїв, проте українські захисники не допустили прориву загарбників. Та все ж частина Миколаївщини і досі під російською окупацією, а обласний центр регулярно обстрілюють російські терористи, вбиваючи українців та нищачи цивільну інфраструктуру.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що повідомлення про те, що з регіону нібито планують проводити евакуацію населення – це фейк російських окупантів.

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