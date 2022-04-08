Кім просить мешканців Миколаєва бути обережними: "Окупанти хочуть багато жертв"

Віталій Кім також сказав, що до Миколаєва їде підкріплення.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, після ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, закликав мешканців Миколаєва та області бути обережними.

Він зазначив, що окупанти ціленаправлено обстрілюють мирне населення.

Про це він повідомив сьогодні, 8 квітня, у відеозверненні.

"Вони обстріляли ж/д вокзал, зруйнували колії, які для евакуації використовуються. Вони с*ки хочуть багато жертв серед мирного населення. Не дозволяють евакуюватися. Тому звертаюсь до всіх наших, будь ласка, не створюйте натовп, не треба. Вже зрозуміло, що вони спеціально стріляють по мирному населенню. Вони хочуть багато жертв. Рідкісні уроди", - сказав він.

Кім також повідомив, що до Миколаївської області вже їде підкріплення.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, на залізничному вокзалі у Краматорську, де перебувало майже чотири тисячі мирних мешканців, Росія завдала ракетних ударів. Внаслідок обстрілів загинули, за останніми даними, щонайменше 39 людей.

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