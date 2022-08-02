Кім розповів, чи будуть у Миколаївській області проводити обов'язкову евакуацію

Влада деяких регіонів просить виїхати місцевих мешканців прифронтових населених пунтків, а на Донеччині розпочали обов'язкову евакуацію.
Втім, у Миколаївській області, яка щоденно потерпає від атак держави-терористки, поки що не планують здійснювати обов'язкову евакуацію людей.
Про це повідомив керівник Миколаївськоїобласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНІАН.
"Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, - 400 осіб... Це досить помірна цифра щодо інших регіонів або гарячих точок. Зараз ми не плануємо примусової евакуації", - зазначив Кім.
Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.
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