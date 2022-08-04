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Кім розповів, чи можуть російські окупанти оточити Миколаїв

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Кім розповів, чи можуть російські окупанти оточити Миколаїв

Віталій Кім / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Росіяни не зможуть оточити Миколаїв з півночі.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі загрози оточення Миколаєва немає. 

Про це голова Миколаївської ОВА сказав у етері телемарафону. 

Віталія Кіма запитали, чи існує загроза оточення Миколаєва з боку Кривого Рогу та Вознесенська. 

"Ні, не існує", - наголосив Віталій Кім. 

Нагадаємо, у Миколаївській області платитимуть по $100 свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російських корегувальників ракетних обстрілів.

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