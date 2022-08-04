Кім розповів, чи можуть російські окупанти оточити Миколаїв

Росіяни не зможуть оточити Миколаїв з півночі.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі загрози оточення Миколаєва немає.

Про це голова Миколаївської ОВА сказав у етері телемарафону.

Віталія Кіма запитали, чи існує загроза оточення Миколаєва з боку Кривого Рогу та Вознесенська.

"Ні, не існує", - наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, у Миколаївській області платитимуть по $100 свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російських корегувальників ракетних обстрілів.

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