Кім розповів, чи можуть російські окупанти оточити Миколаїв

Росіяни не зможуть оточити Миколаїв з півночі.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі загрози оточення Миколаєва немає.
Про це голова Миколаївської ОВА сказав у етері телемарафону.
Віталія Кіма запитали, чи існує загроза оточення Миколаєва з боку Кривого Рогу та Вознесенська.
"Ні, не існує", - наголосив Віталій Кім.
Нагадаємо, у Миколаївській області платитимуть по $100 свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російських корегувальників ракетних обстрілів.
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