Кім розповів про миколаївську традицію, яку започаткували ЗСУ

Обстріли у Миколаєві тривають, але українські захисники вправно збивають ворожі ракети.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що українські військові щоночі збивають по одній крилатій ракеті окупантів, що вже стало миколаївською традицією.

Про це Кім розповів в інтерв'ю УНІАН.

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"Якщо говорити про обстріли саме ракетами, це не відбувається з якоюсь періодичністю. Обстріли тривають. Буває, пропустять день, а буває, прилітають одразу чотири ракети. Вони непередбачувані у своїх діях", - зазначив Кім.

Водночас посадовець каже, що крилаті ракети, які запускають окупанти, потрапляють у будівлі та повністю їх руйнують.

"Цієї ночі у нас добре відпрацювало ППО. Безпосередньо у місті не було серйозних ушкоджень. В області продовжуються бойові дії. На жаль, є поранені. Також 24 березня у нас збили ще одну крилату ракету. Збивати по одній крилатій ракеті за ніч уже стає миколаївською традицією", - підсумував він.

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