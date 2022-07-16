Кім розповів про наслідки ранкових обстрілів Миколаєва та області: що відомо

Зранку, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Миколаївський район:

Вчора, 15 липня, орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли в смт Первомайське. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.

Також 15 липня, протягом 18:30-19:00 зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.

Баштанський район:

15 липня, від 9:30 до 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – три. Двоє поранених.

Обстрілів також зазнало с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкоджені покрівлі та вікна.

Сьогодні, 16 липня, орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.

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