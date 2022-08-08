Кім розповів про результати комендантської години у Миколаєві (відео)

Очільник ОВА зазначив, що у місті і надалі проводитимуть тривалу комендантську годину для виявлення зрадників та колаборантів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував про результати комендантської години у Миколаєві, яка тривала всі вихідні.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".

"Впіймали 5 людей, які були в розшуку. Накрили цех з обладнанням з реєстрації фейкових акаунтів. Розібралися ще з однією групою, яка тепер не буде нам нічого наводити. Ми і надалі будемо проводити такі заходи для виявлення зрадників та колаборантів", - зазначив він.

Також, за його словами, у цей час військові та поліція відпрацьовували адреси та місця можливого перебування навідників. Місто було розділено на 50 секторів, працювало 200 пошукових груп.

За результатами перевірки міста було відкрито 21 провадження.

Кім наголосив, що у майбутньому подібні заходи планують відпрацьовувати по секторах, аби не закривати весь Миколаїв.

Нагадаємо, у Миколаєві запровадили довгу комендантську годину – на два вихідні дні. Вона тривала від 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку 8 серпня.

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