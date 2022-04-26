Кім розповів про тих, кого Росія відправила воювати у Миколаївську область

Кім розповів про тих, кого Росія відправила воювати у Миколаївську область

За словами Кіма, росіяни здебільшого сидять, доки їм платять гроші і ніхто не вбиває.

У кожній області є своя специфіка. Наприклад, в Луганській, Донецькій області є кадирівці зокрема.

Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації, в інтерв'ю Радіо НВ розповів, кого Росія відправила воювати на цей напрямок.

"Воюють кадрові військові, які вміють воювати. Для масовки в них сидять у кожній точці по 300−500 людей з ОРДЛО, які не розуміють, що робити. Їх навіть в деякі села не заводять - в окопі тримають, а коли треба, дають щось, кажуть: "Іди туди, як м’ясо". Є російські строковики, які мріють повернутися до мамки назад чи через поранення, чи через щось ще", - зазначив Кім.

Також він додав, що основна маса росіян "сидить, доки гроші платять і ніхто не вбиває".

"Вони не хочуть нападати і кудись йти. Стало менше на кілька генералів: вони зібралися до кучі і туди наші ЗСУ прислали пару ракет дуже вдало. Тому зараз і незрозуміло, з ким ми воюємо, бо в них там контроль трохи змінився чи втратився", - повідомив голова Миколаївської військової адміністрації.

Нагадаємо, Зеленський про життя в тимчасово окупованих росіянами районах.

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