Кім розповів, скільки населених пунктів на Кінбурнській косі ще залишаються захопленими

Кінбурнська коса на лівому березі Дніпра — єдина територія Миколаївської області, яка досі перебуває під контролем окупантів.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, скільки саме населених пунктів ще мають звільнити ЗСУ, аби повністю вигнати окупантів з області.
Про це він сказав під час відеозвернення у своєму Телеграмі.
"У нас там залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми зовсім, навіть юридично вийшли зі стану області, що воює", - розповів Кім.
Очільник Миколаївщини додав, що в області триває робота з відновлення деокупованих територій.
Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що наразі на Кінбурнській косі триває операція. Збройні сили України продовжують боротьбу з російськими окупантами.
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