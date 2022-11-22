Кім розповів, скільки населених пунктів на Кінбурнській косі ще залишаються захопленими

Кінбурнська коса на лівому березі Дніпра — єдина територія Миколаївської області, яка досі перебуває під контролем окупантів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, скільки саме населених пунктів ще мають звільнити ЗСУ, аби повністю вигнати окупантів з області.

Про це він сказав під час відеозвернення у своєму Телеграмі.

"У нас там залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми зовсім, навіть юридично вийшли зі стану області, що воює", - розповів Кім.

Очільник Миколаївщини додав, що в області триває робота з відновлення деокупованих територій.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що наразі на Кінбурнській косі триває операція. Збройні сили України продовжують боротьбу з російськими окупантами.

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