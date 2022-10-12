Кім розповів, як просувається контрнаступ на півдні: мета - звільнити все

Голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що українські війська на півдні наступають спокійно, але впевнено. Головна мета контрнаступу - звільнити всі населені пункти півдня.

Про це очільник Миколаївщини розповів в інтерв'ю Уніан.

"Рухаємося спокійно, тому що ми економимо наших солдатів, боремося за кожне життя і не кидаємо в лоб. Тому військовим доводиться працювати більш акуратно. Кримський міст, як кажуть військові аналітики, ускладнив логістику через півострів. Це по будь-якому буде впливати, але через певний проміжок часу. На даний момент вогневий контроль Антонівського і Каховського мостів впливав на те, що у російських окупантів є проблеми з логістикою", - зауважив він.

Кім висловив сподівання, що надзвичайна ситуація з Кримським містом серйозно вплине на плани окупантів. За його словами, росіяни тепер розуміють, що він може остаточно впасти.

Він додав, що деокупація Херсона допоможе звільнити людей, які сім місяців перебувають в окупації. А також відтягнути лінію фронту від Миколаєва.

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"Щонайменше, ми звільнимо наших людей, які сім місяців перебувають в окупації. Друге - це відстань до лінії фронту. Дніпро дуже складно форсувати, тому це буде хороша точка. Росіяни вже готуються захищатися за Дніпром. На Херсоні ми не збираємося зупинятися. У військових стоять завдання звільнити все", - сказав він.

Деокупація Херсонщини

ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Ситуація під контролем українських захисників. Від початку жовтня вони деокупували 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Як поінформували в оперативному командуванні "Південь", Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

Українські військові постійно знищують військові об'єкти окупантів. Через це загарбники звели дві понтонні переправи через річку Інгулець. Однак ЗСУ тримають ці понтони під вогневим контролем.

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