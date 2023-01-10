Кім розповів, як вдається першим дізнаватися про запуски Росією ракет

За його словами, це суміш кількох факторів.

Голова Миколаївської ОВА розповів, звідки бере інформацію про зліт російських винищувачів і пуски ракет по Україні.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про суміш кількох факторів: логіки, інтуїції та джерел інформації.

"Є різні джерела, які свідчать про підвищену ймовірність удару. І коли це все починає працювати разом, імовірність, що буде ракетний удар велика. На зараз інформації про те, що підготовлений ракетний удар, я не маю, і про те, що є зліт, теж не маю. Але гадаю, що вони це робитимуть. Тому що це нелогічно вісім раз ударити, а на дев'ятий перестати. Хоча я на це сподіваюся", - сказав Кім.

Голова ОВА каже, що Росія готуватиме новий масований ракетний удар по Україні. Втім, точної інформації про підготування атаки найближчим часом немає.

Нагадаємо, Кім розповів деталі атаки на Очаків. За його словами, окупанти дорогими ракетами вдарили по могильнику зі старими мінами.

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