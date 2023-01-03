Кім закликав жителів області терміново зменшити використання електроенергії: "Перевищуємо ліміти споживання"

Якщо Миколаївщина зараз дружно почне економити, то область обійдеться без відключень світла.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів області зменшити споживання електроенергії, щоб запобігти вимкненню світла.

Про це голова ОВА написав у телеграм-каналі.

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"Перевищуємо ліміти споживання. Якщо прямо зараз не почнемо економити, будуть введені черги на відключення з 18:00. Якщо всі дружно зменшимо споживання до 18:00, можливо, відключень не буде", - закликав Кім.

Відключення світла в Україні: останні новини

Після новорічних свят в Україні повертають графіки відключень світла, які запроваджуються через ракетні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі. Як повідомила енергетична компанія "Укренерго", від 14:00 почали планово вимикати світло, оскільки ввечері очікують поступове зростання споживання.

Втім, у Хмельницькій ОВА попередили про позапланові відключення світла у декількох громадах області.

Тим часом на Київщині запроваджують нові графіки відключення світла. Тепер споживачів розділять на три категорії. У графіку це буде білий, сірий та світло-сірий кольори.

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