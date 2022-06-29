Кім заявляє про зростання рівня небезпеки в Миколаєві через ракетні та артилерійські обстріли РФ

Кім заявляє про зростання рівня небезпеки в Миколаєві через ракетні та артилерійські обстріли РФ

Голови Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зараз ситуація з обстрілами небезпечніша, аніж була ще три тижні тому.

Він розповів, що лише за пів дня 29 червня Росія випустила по Миколаївщині 8 ракет.

Про це Кім розповів під час брифінгу у середу, 29 червня.

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"Сьогодні в Миколаєві, в громадах області ситуація ще небезпечніша, ніж три тижні тому, нас обстрілюють щодня в рази більше. Тільки вчора по нас випустили 11 ракет, сьогодні - 8. Попадання сталися в житлові будинки, стадіон, ринок, гаражний кооператив, інфраструктурні об'єкти", - сказав Кім.

Нагадаємо, вранці 29 червня ракета Росії влучила в багатоповерхівку в Миколаєві. Станом на ранок було відомо про чотирьох загиблих, ще п'ятеро людей поранені. Серед поранених - співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він працював на місці авіаудару.

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