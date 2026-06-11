Кінбурнська коса може відкрити Україні нові можливості: що означає ймовірний відступ РФ

Кінбурнська коса (ілюстративне фото) / © instagram.com/nikvesti

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Російські війська, ймовірно, залишили Кінбурнську косу — один із найзахідніших плацдармів РФ на території України. Якщо ця інформація підтвердиться, Україна може отримати не лише військову, а й важливу політичну перевагу.

Деталі розповідає видання France24.

Про можливий відхід росіян повідомив представник українського партизанського руху «Атеш», що базується в Криму. За його словами, постачання російських підрозділів на косі було «повністю порушене» ударами українських безпілотників.

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Йдеться про припинення доставки боєприпасів, пального та продовольства. Також, за даними агента, більшість військовослужбовців 337-го полку ВДВ РФ передислокували в інші райони. Цю інформацію цитували Інститут вивчення війни та українські медіа.

Росія офіційно не підтверджувала відхід із Кінбурнської коси.

Чому Кінбурнська коса важлива

Кінбурнська коса — вузька смуга землі між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем, на південь від Херсона та на північний захід від Криму. Її довжина становить близько 10 кілометрів.

Після початку повномасштабного вторгнення захоплення Кінбурнської коси вважалося одним із важливих успіхів Росії на південному напрямку. Звідти РФ могла контролювати доступ до Миколаєва й Очакова, бити по південному узбережжю України та потенційно використовувати косу як плацдарм для подальшого просування.

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Експерт Норвезького інституту оборонних досліджень Тор Буккволл пояснює, що на початку 2022 року Росія розглядала цей район у контексті планів просування до Одеси.

«На початку 2022 року росіяни хотіли просунутися до Одеси», — зазначив він.

За словами фахівця з питань Росії з Міжнародної групи досліджень безпеки у Вероні Вілла Кінгстона-Кокса, контроль над косою дозволяв РФ впливати на гирло Дніпра-Буга та доступ до Херсона.

Що зміниться для України

Експерти вважають, що з часом стратегічне значення Кінбурнської коси для Росії зменшилося. Москва, ймовірно, відмовилася від планів наступу на Одесу, а ситуація навколо Херсона та вздовж Дніпра значною мірою зайшла в глухий кут. Основні бойові дії нині зосереджені на Донбасі та в Запорізькій області.

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Водночас можливий відхід росіян із коси все одно стане важливою подією для України. Насамперед це може зменшити загрозу для судноплавства в Чорному морі та прибрати одну з перешкод для українських експортерів, які розраховують на використання портів Миколаєва.

Кінгстон-Кокс назвав це «кроком до відновлення більш безпечного судноплавства» в Чорному морі.

Також Росія може втратити передову позицію для спостереження, розміщення артилерії, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та протидії морським шляхам.

Політичне значення може бути не меншим за військове

За словами експертів, найбільший ефект можливого звільнення Кінбурнської коси може бути символічним і політичним.

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Наприкінці 2022-го та на початку 2023 року українські сили витіснили росіян з околиць Миколаєва, однак Кінбурнська коса залишалася під контролем РФ. Якщо Україна зможе підтвердити контроль над нею, це дозволить говорити про повне звільнення Миколаївської області.

«Якщо Україна зможе підтвердити контроль, вона зможе заявити про повне звільнення Миколаївської області», — сказав Кінгстон-Кокс.

На його думку, це матиме серйозне політичне значення для Києва. Зокрема, Україна зможе показати партнерам, що здатна досягати результатів на полі бою навіть на тлі складної ситуації на інших ділянках фронту.

Роль дронів і проблеми російської логістики

Можливий відхід РФ із Кінбурнської коси також демонструє, наскільки важливою стала боротьба за логістику. За оцінкою Буккволла, Україна могла змусити росіян відійти без прямого штурму — через удари по життєво важливих лініях постачання.

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Це підкреслює зростання можливостей України у використанні безпілотників середньої дальності. У сучасній війні, де дрони відіграють дедалі більшу роль, навіть раніше створені та захищені маршрути постачання стають вразливими.

Буккволл припускає, що Росія могла дійти висновку: захищати логістику на Кінбурнській косі стало дорожче, ніж залишити цю позицію.

Кінбурнська коса: останні новини

Раніше партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що російські війська почали залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області. За даними руху, причиною стали проблеми з постачанням і зростання втрат серед окупантів.

В «АТЕШ» заявили, що інформацію отримали від свого агента у штабі російського угруповання військ «Днепр». За його даними, Сили оборони України змогли перерізати маршрути постачання на косу, через що російські підрозділи фактично залишилися без боєприпасів, пального та продовольства.

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Йдеться, зокрема, про підрозділи 337-го полку, які, за інформацією партизанів, відводять від берегової лінії — з північної та західної частин Кінбурнської коси.

Про можливе виведення російських підрозділів із Кінбурнської коси також ішлося у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики посилалися на дані «АТЕШ» і зазначали, що оборона цієї ділянки для росіян стала проблемною через логістичну ізоляцію та удари українських дронів.

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