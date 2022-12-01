Кінцеву перемогу у війні визначить Володимир Зеленський - посол США в Україні

Володимир Зеленський має визначити, коли настане перемога України у війні, яку розв’язала Росія.
Кінцеву перемогу у війні, яку розв’язала Росія, визначить президент України Володимир Зеленський.
Про це заявила посол США в Україні Бріджет Брінк.
За її словами, в перемозі України у війні вона переконана, проте саме Володимир Зеленський - це та людина, яка визначить кінцевий момент протистояння.
“Я на 100% впевнена, що Україна переможе, я не маю жодних сумнівів у цьому. Не просто Україна переможе - вона повинна перемогти", - наголосила Бріджет Брінк.
Нагадаємо, що ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Читайте також:
- Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу: яка загроза для жителів півдня
- Російські кораблі в Чорному морі: Гуменюк розповіла про ворожі ракетоносії, які можуть атакувати Україну
- Блогерка з Дніпра через відключення світла закликала "повалити владу", бо триває "геноцид"