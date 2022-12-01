Кінцеву перемогу у війні визначить Володимир Зеленський - посол США в Україні

Кінцеву перемогу у війні, яку розв’язала Росія, визначить президент України Володимир Зеленський.

Про це заявила посол США в Україні Бріджет Брінк.

За її словами, в перемозі України у війні вона переконана, проте саме Володимир Зеленський - це та людина, яка визначить кінцевий момент протистояння.

“Я на 100% впевнена, що Україна переможе, я не маю жодних сумнівів у цьому. Не просто Україна переможе - вона повинна перемогти", - наголосила Бріджет Брінк.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

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