Кінці – в воду: у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття ворожого літака СУ-24М над Чорним морем

Пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів – екіпаж бомбардувальника Су-24М, який знищили військові ЗСУ в районі острова Зміїний.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook.

"Вечного полета, братья". Так пишуть на російських телеграмах у таких ситуаціях. Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів – екіпаж бомбардувальника Су-24М! Так сєбє рєшеніє. Кінці – в воду", - написав Ігнат.

Нагадаємо, армія РФ продовжує втрачати свою техніку в Україні. Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М. Російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Успішну операцію провело повітряне командування "Південь". Внаслідок потужних дій українського зенітного ракетного підрозділу ворожа "сушка" відправилася туди ж, куди й раніше російський корабель.

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