Кіндратівка на Сумщині знищена вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села

У Кіндратівці всі хати зруйновані вщент

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Села Кіндратівка, розташованого у прикордонні Сумської області, фактично більше не існує. В цьому районі зараз точаться запеклі бої. Обстрілами російських загарбників зруйновано всі хати у населеному пункті.

Про це повідомили бійці 225 окремого штурмового полку.

Бійці полку опублікували у Telegram моторошні кадри з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

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«На відео — проліт дроном над Кіндратівкою, що розташована в Сумській області, біля російського кордону. Села більше нема. Усі хати — вщент знищені, просто розтрощені в мотлох. Там зараз ідуть запеклі бої», — йдеться у повідомленні полку.

Військові наголосили на незмінній логіці війни, за якою перенесення бойових дій на територію ворога є одним з основних завдань захисників.

«Саме тому ми були в Курській області. Саме тому йшли вперед. Бо інакше десятки наших сіл зазнали б такої ж долі, як Кіндратівка. Просто уявіть, що було б за ті 9 місяців, якби фронт залишався під нашими хатами», — зазначили бійці.

Наприкінці повідомлення військові звернулися до тих, хто раніше сумнівався у доцільності Курської операції.

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«Згадайте всіх, хто тоді казав: “А навіщо нам той Курськ?” Сьогодні ви бачите відповідь», — зауважили бійці 225 окремого штурмового полку.

Нагадаємо, росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині. У неділю, 13 липня, там пролунали вибухи. Під удар ворожих дронів потрапила інфраструктура міста.