ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Кіндратівка на Сумщині знищена вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села

Російські окупанти повністю знищили село Кіндратівка, розташоване у прикордонні в Сумській області, де зараз тривають запеклі бої.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Знищена Кіндратівка Сумської області

У Кіндратівці всі хати зруйновані вщент

Села Кіндратівка, розташованого у прикордонні Сумської області, фактично більше не існує. В цьому районі зараз точаться запеклі бої. Обстрілами російських загарбників зруйновано всі хати у населеному пункті.

Про це повідомили бійці 225 окремого штурмового полку.

Бійці полку опублікували у Telegram моторошні кадри з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

«На відео — проліт дроном над Кіндратівкою, що розташована в Сумській області, біля російського кордону. Села більше нема. Усі хати — вщент знищені, просто розтрощені в мотлох. Там зараз ідуть запеклі бої», — йдеться у повідомленні полку.

Військові наголосили на незмінній логіці війни, за якою перенесення бойових дій на територію ворога є одним з основних завдань захисників.

«Саме тому ми були в Курській області. Саме тому йшли вперед. Бо інакше десятки наших сіл зазнали б такої ж долі, як Кіндратівка. Просто уявіть, що було б за ті 9 місяців, якби фронт залишався під нашими хатами», — зазначили бійці.

Наприкінці повідомлення військові звернулися до тих, хто раніше сумнівався у доцільності Курської операції.

«Згадайте всіх, хто тоді казав: “А навіщо нам той Курськ?” Сьогодні ви бачите відповідь», — зауважили бійці 225 окремого штурмового полку.

Нагадаємо, росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині. У неділю, 13 липня, там пролунали вибухи. Під удар ворожих дронів потрапила інфраструктура міста.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie