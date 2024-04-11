"Кинджали", авіаційні і крилаті ракети, дрони: скільки повітряних цілей збила ППО під час атаки РФ

У ніч проти четверга, 11 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА по Україні. Основним напрямком удару РФ стала Львівська область. ППО знищила 18 ракет і 39 безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 РФ випустила із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

крилатих ракет РФ випустила із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ); 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ.);

аеробалістичних ракет Х-47М2 з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ.); 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ.);

зенітних керованих ракет (пуски із Бєлгородської області РФ.); 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ та Чауда в анексованому Криму).

ударних БпЛА типу (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ та Чауда в анексованому Криму). 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої території Запорізької області).

Олещук наголосив, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

крилатих ракет 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" ;

ударних БпЛА типу ; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомлялося, вночі 11 квітня РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики. Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та постраждалих.

Зранку після потужної атаки Росії в одній з областей запровадили відключення світла. Проблеми з електроенергією виникли у Харківській області.

Читайте також: