"Кинджали", авіаційні і крилаті ракети: скільки повітряних цілей збила ППО під час масованої атаки

Крім ракет, окупанти запускали і БпЛА.

Вночі проти суботи, 13 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні. Росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу російської армії:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 , які були запущені з Бєлгородської області (РФ);

зенітних керованих ракет , які були запущені з Бєлгородської області (РФ); три ударні БпЛА "Shahed-136/131" , що летіли з Курської області (РФ);

ударні БпЛА , що летіли з Курської області (РФ); шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К, які запускали з Тамбова;

аеробалістичних ракет Х-47М2 з шести літаків МіГ-31К, які запускали з Тамбова; до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, якими били із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: район пусків – Каспійське море (РФ);

крилатих ракет якими били із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: район пусків – Каспійське море (РФ); шість крилатих ракет Х-22 запустили із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області (РФ);

крилатих ракет запустили із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області (РФ); дві керовані авіаційні ракети Х-31П випустили з двох літаків Су-35: район пусків - це тимчасово окупована Херсонщина;

керовані авіаційні ракети випустили з двох літаків Су-35: район пусків - це тимчасово окупована Херсонщина; чотири керовані авіаційні ракети Х-59 випустили з двох літаків Су-34: район пусків - Брянської область (РФ).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони було знищено:

сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

крилатих ракет одну керовану авіаційну ракету Х-59.

"Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди", - наголосили у Командуванні.

Разом з тим ПС наголошують, що усі повітряні цілі становлять загрозу. Українців просять бути пильними та не ігнорувати сигналів про тривогу - "особливо із застосуванням "балістики".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни шукають обхідні шляхи української ППО. Ранкова атака ракетами

Нагадаємо, після 06:30 повітряна тривога охопила всю Україну. Повітряні сили попереджали про зліт МіГів на території РФ, а також - про входження крилатих ракет в повітряний простір країни.

Також кілька разів Повітряні сили повідомляли про пуски "Кинджалів". Зокрема, у напрямку Києва.

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