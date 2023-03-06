"Кинджали" Росія застосовувала всього тричі: чому та по яких містах – пояснення експерта

Олег Жданов розповів, скільки "Кинджалів" Росія має на своєму озброєнні та де їх тримає.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що за рік війни Росія використовувала гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" проти України тричі – у Києві, Кременчуці та Івано-Франківську. Він також пояснив, чому армія РФ припинила застосовувати їх.

Про це експерт сказав у зведенні за 5 березня.

"Ми знаємо, що "Кинджалів" у Росії декілька десятків. На сьогоднішній день РФ "Кинджали" більше не застосовує, хоча в них було 12 літаків МіГ-31К, переобладнаних під комплекси "Кинджал". Три з них вони угробили – один згорів, два розбилися. Залишається дев’ять – три з яких перебувають в Білорусі, шість – в Росії. Але чомусь в Білорусі вони постійно злітають і ми вимушені оголошувати повітряну тривогу по всій країні, бо дальність ракети покриває всю нашу територію і ми не знаємо, це муляж чи справжня ракета", - зазначив він.

Жданов також підкреслив, що ракета "Кинджал" – доволі високошвидкісна і на сьогоднішній день збити її тими засобами ППО, які є у нас, неможливо.

"Однак Росія не підіймає свої МіГи на території Росії, а з повітряного простору Білорусі вже понад півроку жодних активних агресивних дій по застосуванню зброї не було зафіксовано", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов розповів, що Україна змушена оголошувати повітряну тривогу та розгортати системи ППО у бойову готовність, коли у Білорусі злітає МіГ-31, оскільки це може бути лише для того, щоб відвернути увагу.

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