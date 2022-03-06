Кінець диктатури Путіна вже близько: журналіст дізнався про держпереворот, який готують у РФ

Кінець диктатури Путіна вже близько: журналіст дізнався про держпереворот, який готують у РФ

Голова Міноборони РФ, ймовірно, спробує здійснити держпереворот наступного тижня, каже журналіст.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наступного тижня може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється.

Про це в Twitter пише американський журналіст Джеймс Пасілео з посиланням на офіційних осіб США.

"Офіційні особи США припускають, що Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує переворот наступного тижня. Зростання дистанції між людьми та розмови за закритими дверима свідчать про те, що розробляється заміна", - йдеться в повідомленні.

Журналіст пише, що є ймовірність, що Шойгу судитимуть за корупцію та державну зраду.