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Кінець диктатури Путіна вже близько: журналіст дізнався про держпереворот, який готують у РФ

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Кінець диктатури Путіна вже близько: журналіст дізнався про держпереворот, який готують у РФ

ТСН.ua

Голова Міноборони РФ, ймовірно, спробує здійснити держпереворот наступного тижня, каже журналіст.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наступного тижня може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється.

Про це в Twitter пише американський журналіст Джеймс Пасілео з посиланням на офіційних осіб США.

"Офіційні особи США припускають, що Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує переворот наступного тижня. Зростання дистанції між людьми та розмови за закритими дверима свідчать про те, що розробляється заміна", - йдеться в повідомленні.

Журналіст пише, що є ймовірність, що Шойгу судитимуть за корупцію та державну зраду.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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