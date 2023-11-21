Кінець шокує українців і росіян: Портников спрогнозував, коли може закінчитися війна

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников вважає, що українці повинні адаптуватись до життя в умовах війни. Він зазначив, що якщо в України та Росії будуть ресурси, то війна може тривати і до 2035 року, проте на його думку - це може і швидше закінчитись.

Про це він сказав етері "Говорить великий Львів".

Українці повинні адаптуватись до війни

"У воюючій країні люди повинні адаптуватись до реальної ситуації. Люди повинні адаптуватись до війни. Якщо раптом воєнні дії закінчаться дуже швидко, а чим швидше вони закінчаться - тим більш складним буде їхній результат для українського суспільства. Але хай б мир, коли б він не наступив, буде для українців приємним бонусом. Адаптуватись та жити у війні для українців - це дуже важливий момент у ситуації, коли мир стає теорією. Колись теорією була війна. Зараз для українських громадян теорія - це мирне життя", - пояснив Портников.

Віталій Портников / Фото: news.liga.net

Коли закінчиться війна в Україні

Український журналіст розповів, як на початку повномасштабної війни він розмовляв із західними партнерами і ті прогнозували, що війна триватиме, як у Сирії. Проте він зазначив, що все залежатиме від ресурсів.

"Ми можемо впевнено говорити про 2033-2035 рік, коли сторони зрозуміють, щодо закінчення ситуації. Але я впевнений, що ресурсів для такої довгої війни не вистачить і вже скоро ми зустрінемось з таким варіантом закінчення війни, який може бути приголомшливим, як для росіян, так і для українців", - пояснив він.

Українців не потрібно було заспокоювати на початку війни

Портников зазначив, що спочатку українців переконували, що війна скоро закінчиться через неповагу та некомпетентність.

"Я маю на увазі не владу, а тих спікерів, які заспокоювали. Багато хто каже - і добре, бо так ми б з'їхали з глузду. Але я хочу запитати - а яка різниця, в який момент потрапити до психіатричної лікарні? У лютому чи березні минулого року чи лютому-березні 2025 року. Бо коли ми не готові до випробувань - психіка ламається", - сказав він.

Нагадаємо, Віталій Портников пояснив, чому керівник Пентагона Ллойд Остін напередодні приїжджав до Києва.

Читайте також: