"Кінець травня – це дуже довго": Арестович пояснив, чому Україні потрібно швидше і більше зброї

"Кінець травня – це дуже довго": Арестович пояснив, чому Україні потрібно швидше і більше зброї

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що затверджена західними союзниками зброя для України необхідна державі якомога швидше і в якомога більших обсягах. Усе тому, що "російська армія кидає зараз все".

Це означає грандіозне навантаження на українських військових.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 10 травня.

"Кінець травня – це дуже довго для ситуації на фронті. Реально нам треба швидше і нам треба більше. Чому? Тому що російська армія зараз кидає все – останній резерв", – сказав радник керівника ОП.

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"Вони теж не можуть накопичити ресурси. Все що в них формується – з трьох джерел: це прихована і часткова мобілізація. Люмпен прилітає, який скеровують у піхоту. Там резервісти, яких спокусили соціально-економічно, політично та ідеологічно. Вони негайно кидаються в бій. Строки підготовки злагодження – від чотирьох до шести діб. Тобто практично з військового погляду, це ніщо. Але кидається в бій, тому що потрібно будь-що добитися формального успіху, що полягає у виході на той же кордон Луганський чи Донецький. При чому цей формальний успіх проголошується без відповідних воєнних результатів. Очевидно, Путін підтискає в Москві", – розповів Арестович.

"Це означає грандіозне навантаження для наших військ, які тримають ситуацію вже понад 30 діб на напрямку головного удару, скажімо делікатно, в екстраординарних обставинах. Тому що нашим там дуже важко. І війська воюють", – додав він.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, у межах якого – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

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