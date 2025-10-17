Кінець війни відкладається: експерт закликав українців готуватися до важкої зими

Війна в Україні / © Associated Press

На тлі розмов про можливе «замороження» та сподівань на швидке закінчення війни українців закликають тверезо поглянути на ситуацію. Потрібно готуватися не до миру, а до довгої та важкої зими, адже бойові дії триватимуть щонайменше до весни, а обіцянки деяких політиків лише шкодять.

Про це розповів політолог Віктор Бобиренко для «Київ 24».

За словами експерта, заяви деяких політичних діячів про те, що «вже скоро там усе порішають» і війні «капець», вкрай небезпечні. Вони створюють у суспільстві хибне відчуття, що можна розслабитися, і викликають у людей логічне запитання: «Хто хоче загинути в останній день війни?». І якщо там війна ось-ось закінчиться, то, може, десь пересидять… Таким чином у них приходить вигорання», — пояснює Бобиренко.

На його думку, такі заяви демотивують і цивільних, і військових.

Політолог наголошує, що ситуацію може ускладнити погода. Він нагадав, що Україні пощастило мати три поспіль м’які, малосніжні та не дуже морозні зими.

«А якщо цього разу буде зима, скажем, ой-ой-ой, то треба готуватися до гіршого», — попереджає експерт.

Сувора зима з сильними морозами значно ускладнить ведення бойових дій і життя в тилу, і до цього сценарію потрібно бути готовими вже зараз.

Віктор Бобиренко закликає українців дотримуватися простої філософії: сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого.

«Так, якщо вийде там і Трамп десь дотисне чи ще щось, і почнуть замороження до Різдва, ну будемо раді. Але давайте на це сподіватися як на чудо, а готуватися до того, що воюємо до весни», — підсумував він.

Таким чином, на думку експерта, суспільство має бути мобілізованим і налаштованим на тривалу боротьбу, адже саме це, а не безпідставні надії, допоможе вистояти та перемогти.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, чи може війна закінчитися до кінця 2025 року, дав стриманий коментар. Він зазначив, що «сподівається на краще», але водночас підкреслив, що і Україна, і Росія постійно змінюють свої підходи та адаптуються до умов на фронті.