Кинули на Донбас усе боєздатне: військовий експерт розповів, за яких умов РФ почне переговори з Україною

Кинули на Донбас усе боєздатне: військовий експерт розповів, за яких умов РФ почне переговори з Україною

Деякі російські військові хочуть переконати Путіна не перекидати до України усю боєздатну армію.

Росія погодиться на переговори з Україною тільки у тому випадку, якщо почне програвати війну на Донбасі.

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Про це у інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Справа в тому, що вони готують переговорні позиції тільки в тому контексті, якщо вони зазнаватимуть поразки. До речі, в Генеральному штабі Росії, за інсайдерською інформацією, є вже низка посадових осіб, зокрема і генералів, які хочуть переконати Путіна, що не варто ризикувати останньою боєздатною частиною збройних сил Російської Федерації. Те, що вони сьогодні введуть до України, це остання боєздатна частина. Всі десять армій, які є в складі сухопутних військ РФ, задіяні тим чи іншим способом в операції в Україні", - сказав Жданов.

Військовий додав, що РФ могла стягнути на Донбас великий резерв військ.

"Судячи з того резерву, який збиралися набрати, то ми говоримо десь про 140-150 тисяч", - наголосив експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

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