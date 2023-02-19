Кинули на передову без підготовки: подробиці про мобілізованого з Тернополя, який був на фронті 5 днів і загинув

Родичі чоловіка вимагають провести розслідування та покарати того, хто відправив мобілізованого на війну без підготовки.

Журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці про мобілізованого з Тернополя Богдана Покітка, якого відправили на фронт без належної підготовки. Як наслідок - військовий пробув на передовій лише 5 днів і загинув.

Про це він написав у Facebook.

Журналіст розповів, що до нього звернулась Валентина Покітко - дружина рідного брата Богдана - Михайла Покітка, який теж захищає Україну.

Родичі загиблого військового розповіли, що 16 січня Богдану Покітку виповнилося 33 роки. Того ж дня йому на автобусній зупинці вручили повістку. Він пройшов медогляд та 18 січня став солдатом ЗСУ.

Фото: Фото з соціальних мереж

"Ніякого досвіду служби в армії у Богдана не було. Але Богдан казав, що якщо країні потрібно, то він теж стане служити. Богдана зарахували до складу роти охорони Тернопільського військкомату. Він стояв у караулах та брав участь у роздачі повісток. За свідченням близьких, він один раз виїжджав на полігон, та відстріляв не більше одного магазина, ніякої іншої підготовки не було. Родина чекала, що час для підготовки настане пізніше", - написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що вже 11 лютого Богдана Покітка відправили на фронт. Чоловік від цього не відмовився, хоча міг, оскільки інші солдати повідомили, що в них немає навичок та не захотіли їхати на передову.

"Про те, що на фронт посилають непідготовленого бійця у тернопільському військкоматі, звичайно, знали. І тим не менше, Богдана відправили на війну", - вважає Бутусов.

14 лютого Богдан Покітко зателефонував колегам по роботі та розповів, що він перебуває у Слов'янську.

"Покітко зателефонував колегам по роботі, сказав, що перебуває у Слов'янську, вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, де його, звичайно, сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на першій лінії. Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази. 16 лютого Богдан Покітко загинув у бою", - написав Бутусов.

Журналіст наголосив, що рідні Богдана вимагають встановити причетних до того, що людину без належної військової підготовки кинули на передову.

"Богдан був вмотивованим та чесним громадянином, і якби він отримав хоча б мінімальну підготовку, він міг би стати якісним бійцем, сержантом. Родина Богдана Покітка вимагає встановити, яка конкретно посадова особа тернопільського військкомату ухвалила рішення направити непідготовлену людину на передову, що призвело майже миттєво до загибелі? Хто конкретно відповідав за бойову підготовку перед виїздом, що було для цього зроблено? На вимогу військового керівництва у Кримінальний кодекс були прийняті зміни, які карають за невиконання наказів. Чи є втрата життя солдата таким чином порушенням норм підготовки та злочинною недбалістю? Чи буде порушена кримінальна справа?", - наголосив журналіст.

Загибель мобілізованого на передовій: що кажуть у військовому комісаріаті

Прессекретарка тернопільського ТЦК Олена Величанська повідомила, що зараз вони проводять перевірку та встановлюють відповідальних за підготовку військових. Там заявляють, що такий інцидент у них "несистемний".

"Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу", – зазначили там.

Волонтерка з Тернополя Оксана Огородник, яка перша повідомила про резонансний випадок, теж наголошує, що Богдан Покітко не проходив ніякої військової підготовки.

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