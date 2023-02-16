Кинули на передову: російські окупанти після обміну вдруге потрапили до полону ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти вдруге після обміну потрапили до полону ЗСУ.

Про це він сказав 16 лютого в етері телемарафону.

"У нас зафіксовано двох військових російської армії, Олександра Фоменка з Таганрога та Руслана Вальяшина. Вони були в полоні, їх повернули, і вони вдруге потрапили в полон. Це показник того, що навіть тих, кого вони повертають, одразу відправляють на фронт. Там шалене доукомплектування живою силою, і вони всіх намагаються одразу відправити на передову", - пояснив омбудсмен.

Нагадаємо, 16 лютого відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулось 100 захисників України та один цивільний - заступника мера Енергодара, якого росіяни викрали у березні 2022 року.

4 лютого Зеленський повідомляв, що кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

Читайте також: