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Кинули на передову: російські окупанти після обміну вдруге потрапили до полону ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Кинули на передову: російські окупанти після обміну вдруге потрапили до полону ЗСУ

Фото: Associated Press

До полону повторно потрапило двоє росіян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти вдруге після обміну потрапили до полону ЗСУ. 

Про це він сказав 16 лютого в етері телемарафону. 

"У нас зафіксовано двох військових російської армії, Олександра Фоменка з Таганрога та Руслана Вальяшина. Вони були в полоні, їх повернули, і вони вдруге потрапили в полон. Це показник того, що навіть тих, кого вони повертають, одразу відправляють на фронт. Там шалене доукомплектування живою силою, і вони всіх намагаються одразу відправити на передову", - пояснив омбудсмен. 

Нагадаємо, 16 лютого відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулось 100 захисників України та один цивільний - заступника мера Енергодара, якого росіяни викрали у березні 2022 року

4 лютого Зеленський повідомляв, що кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
719
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