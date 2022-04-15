Кинули техніку та "героїчно" ховались у підвалі: на Донеччині ЗСУ відбили атаку ворога та отримали багато трофеїв

Кинули техніку та "героїчно" ховались у підвалі: на Донеччині ЗСУ відбили атаку ворога та отримали багато трофеїв

Захисники взяли у полон шістьох окупантів.

У Донецькій області на початку квітня воїни 503-го окремого батальйону морської піхоти, яких ще називають "борсуками", відбили атаку російських вбивць та захопили 21 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

В області російські окупанти намагались наступати на українські позиції, проте дорогою вони підірвались та загубили 4-5 одиниць бронетехніки. Потім вони пішли полями до найближчого населеного пункту, проте там їх уже чекали морпіхи. Під час руху наш підрозділ завдав окупантам вогневого ураження. По факту – знищили дві БМП-3 та один БТР-82А. Коли окупанти зайшли до селища, то почався бій.

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Під час "санітарно-епідеміологічних" заходів, було знищено ворожий танк, три БМП-3 та два БТРи. Також, противник вирішив, що ми краще за них зможемо використовувати їхню бронетехніку, тому залишив нам БМП-3 та два БТРи. А залишки "проривальників" відійшли у своєму, вже такому відомому напрямку. "Борсуки" продовжили зачистку селища, обійшли усі житлові будинки у пошуку тих, "когонєбрасают". Як результат, знайшли шістьох окупантів, що героїчно ховались у підвалі. Їх звідти дістали та передали відповідним структурам", - каже український захисник.

Після бою було захоплено цілими та трохи ушкодженими шістнадцять бойових машин піхоти і п’ять БТР-82А. Частина цієї техніки вже виконує бойові завдання з українськими екіпажами.

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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