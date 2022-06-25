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"Кинули, як м'ясо і бабла не платять": окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини (аудіо)

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"Кинули, як м'ясо і бабла не платять": окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини (аудіо)

Фото: Getty Images

Російський окупант у телефонній розмові розповів, як загарбники тікають з Харківщини, щоб їх не ліквідували.

Росіянин бідкається, що він не хоче йти у наступ через великі втрати в окупаційній армії. Також він розповідає, що з позицій втекло вже 80 військових РФ

Про це йдеться у перехопленій розмові, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Російський окупант наразі перебуває у Харківській області. Він у телефонній розмові бідкається, що його БТР згорів. Також загарбник зізнається, що відмовляється йти у наступ через великі втрати окупаційної армії. Росіянин також розповідає, що вже втекло 80 осіб, а серед його відділення залишилось тільки 6. 

"Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення знищили в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг втекти, той втік. Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на**й. Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо**", - розповідає загарбник. 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб у Мукачевому.

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