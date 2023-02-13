"Кинули з коліс на небезпечні напрямки": ЗМІ підрахували кількість вбитих мобілізованих росіян

Журналістам вдалося встановити імена 1082 росіян, які були мобілізовані наприкінці вересня 2022 року та загинули на війні в Україні.

Матеріал-розлідування надає "Бі-Бі-Сі" із посиланням на перелік підтверджених загиблих російських військовослужбовців, який склали ЗМІ та волонтери на підставі відкритих джерел.

"З урахуванням того, що мобілізація розпочалася лише наприкінці вересня, виходить, що всі ці люди загинули лише за чотири місяці боїв", — зазначає джерело.

Станом на 13 лютого, за даними джерел, вдалося підтвердити інформацію про 1082 загиблих. Це цивільні, які були мобілізовані наприкінці вересня 2022 року.

"Це найбільш консервативна оцінка числа втрат серед мобілізованих, оскільки ми враховуємо лише ті випадки, коли загибель підтверджена публічно та коли можна встановити статус того, хто воював", — зазначають журналісти.

40% російських мобілізованих, смерть яких була підтверджена, загинули в період з 1 січня.

За інформацією "Бі-Бі-Сі", реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

"Через це іноді неможливо зрозуміти, чи служила людина контрактником, чи пішов на фронт добровольцем, чи був мобілізований", — додають у "Бі-Бі-Сі".

Ба більше, було з'ясовано, що відправкою на фронт перші загони мобілізованих мали від трьох до семи днів на підготовку. Для порівняння, перед відправкою до Афганістану радянських солдатів-строковиків готували по чотири-шість місяців.

"Ми першого дня приїхали, ще жодного разу не стріляли, а нас як м'ясо — у штурмову групу і послали з двома гранатометами. Я на них читав інструкцію, як ними користуватися", — розповідав один з мобілізованих росіян.

Із середини грудня щоденні втрати окупантів збільшилися. Від останніх днів січня — в середньому по 700 осіб щотижня. І це лише ті дані, які можна підтвердити за відкритими джерелами.

"Судячи з повідомлень з фронтів, зараз Москва починає на Донбасі наступальну операцію. З огляду на те, що кістяк низки передових частин зараз становлять саме мобілізовані, їх втрати можуть продовжити стрімко збільшуватися. В останні два місяці щонайменше третину всіх загиблих військових складають люди, які нещодавно прийшли з громадянки", — додають журналісти.

Додамо, що президент РФ Володимир Путін хоче захопити території на кордоні Донецької і Луганської областей, закріпитися і, взяти паузу на декілька років. Таку думку висловив правозахисник Марк Фейгін.

Водночас в РФ поки не оголосили нову велику хвилю мобілізації для війни в Україні, однак те, що вона триває не викликає сумнівів.

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