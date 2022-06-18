"Кинуть всі резерви": Гайдай спрогнозував масований наступ російських окупантів на Луганщині

Ворог намагатиметься дотиснути "промку" в Сєвєродонецьку для того, щоб повністю контролювати місто. І будуть величезні намагання все ж таки перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Керівний Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спрогнозував масований наступ російських окупантів на Луганщині.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я думаю, що найближчим часом, не знаю навіть коли - сьогодні-завтра-післязавтра, все ж таки вони кинуть всі резерви, які в них є, всю ту техніку, яку вони накопичили. Боїв вже стільки, критична маса. Вони ж так само не накопичують техніку, щоб вона просто стояла тиждень чи два, вони її видають в наступ. Будуть намагання величезні дотиснути "промку" в Сєвєродонецьку для того, щоб повністю контролювати місто. І будуть величезні намагання все ж таки перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут. Але це війна, всяке може бути, але я впевнений, що успіху вони не матимуть", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА раніше заявив, що на Сєвєродонецьк окупанти кидають величезну кількість резервів, оскільки відзвітували перед керівництвом, що місто вже нібито перебуває під їхнім контролем.

Сєвєродонецьк: що відбувається в місті

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