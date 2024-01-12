Кинув гранату і вже на фронт: Арахамія різко висловився про неналежне навчання мобілізованих

Ненавчені солдати — це російська модель, яку в Україні застосовувати не будуть.

У комітеті Верховної ради, обговорюючи новий законопроєкт про мобілізацію, багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.

Про це голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив в ефірі телемарафону.

“Ми зустрічалися багато з військовими, вони нас, в принципі, всі політсили, запевнили, що мобілізацію треба проводити, нам треба її продовжувати... Ми їх почули, тому що вони аргументовано казали, де їм не вистачає людей, яких саме людей”, — зазначив Арахамія.

“Ми дуже-дуже багато уваги присвятили в цих дискусіях підвищенню рівня навчання в навчальних центрах”, — додав він.

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За словами лідера фракції, є багато історій, коли людину мобілізували, вона начебто навчилась, має вже пройдений курс. А потім на передовій виявляється, що вони одну гранату кинули, постріляли два ріжки й більше ніяких навичок не мають.

“Ми кажемо, що таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що має бути обов'язковий курс. Щоб ми розуміли, що навчені солдати збережуть свої життя і будуть захищати країну. А ненавчені солдати — це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні”, — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, Верховна рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію — вже допрацьований документ з пропозиціями нардепів — за кілька тижнів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Арахамія: Мобілізацію треба робити! Вона стосується майже кожної хати!

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