Кип’ятила інструменти в каміні і шила нитками для вітрил: єдина акушерка в окупованому Ізюмі приймала пологи вдома

Єдина акушерка в Ізюмі в окупації допомагала народжуватись немовлям, для цього їй доводилося кип’ятити інструменти в каміні і шити нитками для вітрил, йдеться в ТСН.

Коли лікарні були розбиті, а всі мости підірвані, жінки народжували в підвалах, у місті лишилась єдина акушерка. Без ліків та інструментів, жінка робила все можливе, аби врятувати немовлят і їхніх мам.

“Я коли народила, перше, що я почула - це як "Гради" полетіли. Почалися постріли”, - розповідає Анна.

Коли у жінки почалися пологи, поруч саме йшли бої за Ізюм, місто палало і поруч з хатою падали снаряди. Тоді в місті вже не було ні світла, ні газу, ні води, ні зв’язку. Ізюмську лікарню розбомбили, а мости до неї підірвали. Одна лікарка загинула під завалами, ще дев’ять акушерів виїхали. На весь Ізюм лишилася одна гінекологиня, Анна благала її про допомогу. “Я одразу відмовила. Кажу: “Ви що жартуєте? Це ж війна. У мене нічого немає. Я не пологовий будинок”, - пригадує лікарка Ольга Бєссєдіна.

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Втім, лишити породілля напризволящє пані Ольга не змогла. Волонтери відшукали гінекологічне крісло і деякі інструменти. “Світла ж немає. Простерилізувати неможливо. Випросила у чоловіка дистильовану воду, у каміні прокип'ятили інструменти, як старий дідівський метод”, - пригадує гінекологиня.

Допомагав у пологах і чоловік акушерки. До війни він займався будівництвом яхт і вдома лишалися нитки, якими він шив вітрила. “Вона каже, що немає ниток. Я говорю, що є нитки. Спиртом обробили і все. Ну, раз вітрила витримували, то це ж не витримає?”, - переконує чоловік.

Дівчинка Аліса народилась здоровою, минулося без ускладнень і вже за три години після пологів, мама побігла з нею до укриття. Каже, не таким собі уявляла цей день. “Не було гарячої води, були лише вологі серветки, і відмити її було неможливо, тому що здиралася шкіра, вона дуже маленька. Ми її зважували кантером. Народилася Аліса 49 сантиметрів, на кантері було 3 та 420”, - пригадує Анна.

Після цього, каже лікарка було ще 3 пологів. Одні, які почалися передчасно, стали трагічними для немовлят-близнюків, їхню маму вдалося врятувати.

За даними місцевої влади, 45 малюкам вдалося вижити попри те, що їх народжували у підвалах під обстрілами. Після звільнення в місті обладнали тимчасову лікарню, тепер усі місцеві вагітні можуть знайти там допомогу.

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