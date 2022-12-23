Кірбі заявив, що Пригожин відправив до України 50 тисяч "вагнерівці": "Кидає їх у м'ясорубку гуртом"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправив до України 50 тисяч бойовиків. Бізнесмен витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на військові операції в Україні.

Про це заявив офіційний представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

З його словами, 40 тисяч із яких - в'язні. Американські розвідники наголошують що "вагнерівці" відіграють ударну роль у наступі на Бахмут на Донеччині.

"Схоже, що містер Пригожин готовий просто кинути своїх солдатів у м'ясорубку гуртом", - наголосив Кірбі.

Наголошується, що лише протягом кількох останніх тижнів загинуло близько тисячі "вагнерівців", з яких 90% поспіхом навчили та погано екіпірували.

Втім, наголошує Джон Кірбі, російського мільярдера люди не хвилюють. Пригожин зацікавлений змаганні з російським Міноборони та посиленням свого впливу.

"Він значно більше зацікавлений у торгівлі впливом у Кремлі, ніж у людях, яких він вербує на війну. Для нього важливо - наскільки добре він виглядає в очах Путіна, наскільки добре ставляться до нього в Кремлі. Тому нам цілком очевидно, що ПВК "Вагнера" стає центром влади, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами", - зазначив Кірбі.

Як повідомлялося, аналiтики ISW наголошують, що Пригожин намагається збільшити роль своєї компанії в російських військових операціях на території України. Так вiн намагається утвердитися як центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну.

Читайте також: