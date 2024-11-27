Кирило Буданов відреагував на використання Росією українських Ту-160 у війні

Як зазначив Буданов, ГУР МО допомагало журналістам у розслідуванні.

Днями стало відомо, що російська армія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала окупантам у межах угоди між урядами країнами у 1999 року, у рамках угоди між урядами країн в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував новину, заявивши, що "корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень".

"Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів", – написав Буданов.

Він додав, що ГУР МО допомагало "Схемам" під час розслідування. Зокрема, розвідка надала журналістам інформацію про російських пілотів, які обстрілюють міста України.

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"Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати пріоритетом для кожного", – підкреслив начальник розвідки.

Нагадаємо, щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Серед переданих владою України літаків "Схеми" також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.