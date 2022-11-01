Кирило мріяв жити: історія вбитого у Харкові студента, який відмовився евакуюватись та став волонтером

Російські терористи під час ракетного удару по приміщенню Харківської ОДА 1 березня вбили 22-річного студента Кирила Осіпенка. Хлопець навчався у Харкові, коли почалась повномасштабна війна, відмовився їхати з міста та почав волонтерити.

Про це пише проєкт Меморіал.ua.

22-річний Кирило Осіпенко навчався на 5 курсі Харківського політехнічного інституту. Він був родом із Костянтинівки на Донеччині. Коли почалась війна Кирило відмовився їхати з Харкова та почав волонтерити. 1 березня російські терористи обстріляли будівлю Харківської ОДА, де був волонтерський центр. Тоді загинуло 29 людей, серед яких був і Кирило.

Мати хлопця два дні шукала тіло свого сина. Його дістали з-під завалів, проте опізнати було неможливо. Особу Кирила встановили завдяки тесту ДНК.

"Кирило був люблячим сином, розумним, старанним, безкорисливим, цілеспрямованим. Він мріяв і прагнув до життя", – розповіла мама хлопця Наталія Осіпенко.

Ракетні обстріли Харкова

Російські терористи від перших днів війни обстрілюють Харків артилерією та ракетами. 1 березня росіяни ракетами обстріляли приміщення Харківської обласної адміністрації. На місці трагедії загинуло 29 людей. У червні будівлю визнали непридатною для подальшого користування. Проте російські терористи 28 серпня повторно випустили ракету по ОДА. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

Росіяни 31 жовтня вкотре атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури у Харкові: було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

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