Кирило заявив про "братні народи" та звинуватив Україну в "зміні вектору історичного розвитку"

Російський патріарх Кирило під час свого різдвяного звернення вкотре згадав про Україну та заявив про "братні народи".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Це один народ, що вийшов з Київської купелі Хрещення, але вже дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря... Православна Церква була і є силою, що скріплює цей народ", - сказав Кирило.

Кирило звинуватив Україну в тому, що наша держава мовляв "радикально змінює вектор свого політичного та історичного розвитку, що суперечить російським інтересам".

Також патріарх РПЦ видав, що "в Україні робиться все, щоб в очах українців Росія стала ворогом".

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) пообіцяв всі мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

Також Папа Римський Франциск закликав служителів церкви не виправдовувати війну релігією. ЗМІ зазначають, що проповідь Папи Римського була адресована патріарху Кирилу, який намагається таким чином виправдати жорстоку війну проти України.

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