"Кишеня стискається, ЗСУ доведеться відступати дуже далеко": експерт про складну ситуацію на Донбасі

В районі міста Курахове Донецької області армія РФ має значну перевагу в живій силі у кілька разів. Окремі групи ворога вже зайшли й намагаються закріпитися на околицях міста.

Такою інформацією в ефірі Radio NV поділився військовий аналітик Денис Попович.

"З певних джерел навіть лунають такі пропорції - як один до шести на користь противника. На превеликий жаль, ця "кишеня" зараз стискається. Передусім з півночі. Є інформація про присутність ворога на околицях самого Курахового. Окремі групи ворога туди зайшли й намагаються закріпитися", - повідомив експерт.

За його словами, окупантам вдалося зайти зі східних околиць міста. Наразі армія РФ продовжує тиснути з трьох сторін - з півночі, сходу та півдня. Найбільша загроза, вважає Попович, з півдня. Адже там загарбники намагаються перерізати трасу в районі селища Костянтинопіль.

"Це створює небезпеку того, що якщо цей плацдарм закриється, то нам треба буде відступати дуже далеко на захід - на 10-15-20 кілометрів. Таким чином велика кількість територій буде втрачена", - пояснив експерт.

Якщо ЗСУ доведеться відступати з Курахового далі по трасі, то ворог може перекинути звідти свої сили на Покровський напрямок. Наразі загарбники мають певну нестача техніки. Втім, Попович стверджує, що навряд це призведе до критичних проблем у складі ЗС РФ.

"Тут треба дивитися на данні OSINT-аналітиків, які спостерігають, як спустошуються російські бази зберігання. А вони спустошуються - техніка там зникає великими темпами. Те, що зараз росіяни воюють на радянських запасах, - це не є секретом. Ці запаси закінчуються, статися це може у 2025 році. Але тут треба розуміти, що ворог зараз веде війну значно мірою живою силою... А жива сила у них поки закінчуватися не збирається", - пояснив Попович.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що долю міста Курахове в Донецькій області визначать ресурси. Втім, чи вдасться втримати цю ділянку - питання відкрите, бо вона надто велика. На деяких її відрізках росіяни можуть сконцентрувати свої зусилля і прорвати оборону ЗСУ.

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