Кислиця – до членів Радбезу ООН після удару по Дніпру: "Як це – бути поруч із м’ясником у палаті?"

Дипломат поцікавився, чи відчувають вони теплу та липку кров, коли потискають руку Небензі?

Постпред України в ООН Сергій Кислиця звернувся до членів Радбезу Організації після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Своє звернення дипломат опублікував у Мережі.

Кислиця поцікавився у інших членів Радбезу ООН, як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Очевидно, мається на увазі постпред Росії Василь Небензя.

"Як це – бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в #Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", – йдеться в заяві постпреда України в ООН.

До свого допису дипломат додав фотоколаж із портретами 15 членів Радбезу ООН, де портрет Небензі наче облитий кров’ю.

How’s it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro! Think about it when the butchers speak of russian church that blessed russian army pic.twitter.com/zHBqbmotOg — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі вдень 14 січня, зруйнувавши одразу 72 квартири. Під час атаки загинули 5 людей, що 60 – постраждали. Люди ще можуть бути під завалами, тож рятувальники розбирають зараз місце руйнування, маючи інформацію про 100-200 прописаних у цих помешканнях людей.

Після атаки по Дніпру радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність виключити Росію з Радбезу ООН. Він наголосив, що присутність РФ у цьому органі – ганьба для всього світу.

А президент України Володимир Зеленський після масованого обстрілу низки областей закликав міжнародних партнерів не вагатися з постачанням тієї зброї, яка допоможе вже цього року привести до поразки державу-терориста.

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