Кислиця майстерно затролив Росію з її "перемир’ям", нагадавши слова "лавровських посіпак"

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на оголошене Росією "різдвяне перемир'я" на фронті і нагадав , як країна-агресорка реагувала на пропозицію про "великоднє перемир'я" на засіданні Радбезу ООН у квітні 2022 року.

Так, український дипломат опублікував у Мережі відповідний допис та відеозапис.

"Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир’я? Так почекайте, що лавровські посіпаки про це казали ще не так давно – на минулорічні православні свята? … наразі, дивлюся, "новые партии дронов" і мобилизований фарш кухаря Путлера підвезти не встигають?" – йдеться в заяві Кислиці.

До свого допису він додав відео з Радбезу ООН 21 квітня, на якому постпред Росії Дмитро Полянський відкинув заклик генсека організації Антоніу Гуттеріша про гуманітарне перемир'я в Україні на Великдень. У своєму виступі Полянський заявляв, що "дуже брехливо та нещиро звучать у цих умовах заклики до миру та припинення вогню".

Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир’я? Так почекайте, що лавровські посіпаки про це казали ще не так давно - на минулорічні православні свята? … наразі, дивлюся, «новые партии дронов» і мобилизований фарш кухаря Путлера підвезти не встигають? pic.twitter.com/8f4GUKLeGI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін напередодні розпорядився запровадити на фронті в Україні в односторонньому порядку припинення вогню на Святвечір та Різдво. Коментуючи це, радник голови ОП України Михайло Подоляк назвав це пропагандистським жестом і пояснив, що Росія насправді хоче отримати час для мобілізації, будівництва укріплень та перегрупування військ.

Військовий аналітик Олексій Гетьман висловив думку, росіяни планують провокації у храмах на окупованих територіях: атакувати якусь церкву, щоб потім звинуватити Україну.

Зауважимо, що в Міноборони РФ вже встигли звинуватити Україну в обстрілах та у зриві "перемир’я", хоча держава ні про що з країною-агресоркою не домовлялася.

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