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Кислиця відповів Макрону щодо ролі церкви у війні: "РПЦ є частиною злочинного режиму"

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Кислиця відповів Макрону щодо ролі церкви у війні: "РПЦ є частиною злочинного режиму"

Фото: Постійне представництво України при ООН

Кислиця вказав Макрону на його хибне враження про діяльність РПЦ.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відповів президенту Франції Еммануелю Макрону, який заявив, що Кремль маніпулює православною церквою в Росії. Кислиця наголосив, що РПЦ ніхто не маніпулює, бо це - частина злочинного режиму.

Про це Сергій Кислиця написав у Тwitter.

"Еммануель Макрон заявив, що Російська православна церква дозволяє маніпулювати собою, щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску. Важливе уточнення - РПЦ ніхто не маніпулює, це - частина злочинного режиму", - написав постпред України ООН.

Макрон і заяви про РПЦ 

Президент Франції Макрон в Італії виступив на міжнародній конференції, організованій італійською благодійною спільнотою Sant' Egidio. Він заявив, що РПЦ "дозволяє маніпулювати собою з боку влади країни", щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Представник РПЦ відмовився коментувати заклики французького президента.

Зазначимо, що російський патріарх Кирило від перших днів підтримує війну Росії проти України. Він порівнював дії російських окупантів із "самопожертвою". Кирило також заявив, що мобілізовані, які загинуть в Україні, потраплять до раю.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
473
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