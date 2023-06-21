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Кисню залишилося на 30 годин: біля затонулого "Титаніка" тривають пошуки туристів-магнатів

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Кисню залишилося на 30 годин: біля затонулого "Титаніка" тривають пошуки туристів-магнатів

Субмарина з туристами прямувала до затонулого "Титаніка". / Фото: Associated Press

Субмарина з туристами прямувала до затонулого "Титаніка".

У людей, які перебувають на туристичному підводному човні, що зник біля затонулого "Титаніка" залишилося 30 годин запасу кисню кисню. На облавку досі лишаються 5 людей, серед них є пакистанський та британський магнати.

Про це пише CNN.

Зазначається, що гідро-акустичним пристроям удалося зафіксувати звуки стукоту, які лунали з проміжком у пів години напередодні. Завдяки цьому і планують установити, де перебуває судно. До спецоперації залучені військові зі США та Канади, а також три літаки Сі-130.

Свою допомогу запропонувала і Франція. Емманюель Макрон розпорядився відправити судно, що оснащене підводним роботом, за допомогою якого планують знайти і дістати субмарину, а головне - врятувати 5 життів доки ще не пізно.

Додамо, що одним з учасників експедиції є Геміш Гардінг – британський мільярдер і дослідник, якому належить низка світових рекордів перебування під водою та на дні океану. Саме він опустився на дно Маріанської впадини, на що в нього пішло 4 дні.

Також на борту "Титана" перебуває Шахзада Давуд – один із найбагатших людей Пакистану, з сином Сулеманом.

Нагадаємо, субмарина з туристами прямувала до затонулого "Титаніка" і зникла, від неї жодного сигналу вже кілька днів.

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Дата публікації
Перегляди
6055
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