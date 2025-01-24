Келлог розповів, скільки бійців втратила Україна у війні з Росією: подробиці

Келлог неодноразово порівнював втрати двох країн у війні, заявивши, що втрати Росії вп'ятеро більші, ніж у України.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог зробив шокувальну заяву щодо втрат України під час війни з Росією. Він порівняв поточні втрати України з американськими втратами у двох війнах – у В’єтнамі та Кореї, зазначивши, що в Україні втрати в рази перевищили втрати США.

Про це він повідомив в етері Fox News.

Келлог порівняв український Маріуполь, який був "цілковито зруйнований", з американським містом Денвер. Це порівняння, за його словами, ілюструє масштаб трагедії, яку переживає Україна. За його оцінками, кількість загиблих серед українських військових перевищує 80 тисяч, що більше, ніж втрати США в цих двох війнах разом.

Для порівняння, за даними Global Security, у В’єтнамській війні США втратили 47 тисяч солдатів, а в Корейській – близько 33 тисяч.

Раніше Дональд Трамп також оприлюднював цифри щодо втрат серед українських військових, не уточнюючи джерела. У грудні 2024 року він заявляв, що Україна втратила 400 тисяч солдатів, а вже в січні ці дані зросли до 600-700 тисяч загиблих.

Нагадаємо, станом на ранок 24 січня ЗСУ знищили 826820 солдатів армії Російської Федерації.

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