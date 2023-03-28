Китай активізувався в соцмережах, просуваючи російську пропаганду — Корсунський

Офіційні джерела Китаю активізували свої соцмережі. Особливо це стосується твітера.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

“Два з половиною роки нічого не було, а тепер щодня з'являються офіційні заяви пресслужби МЗС Китаю та інших офіційних осіб, причому всі вони спрямовані на те, щоб сказати, що виною конфлікту є США, що Китай намагається шукати миру, а США, постачаючи зброю Україні, підтримують агресію. Це все — меседжі, зчитані з кремлівських темників, які вони почали видавати в ефір. Це кумедно, тому що ці офіційні акаунти мають посилання на інстаграм, фейсбук. Все це мережі, які заборонені в Китаї, тобто інформація розрахована на зовнішній світ і подається англійською мовою”, — зазначив Сергій Корсунський.

Він також додав, що Китай розпочав активну кампанію просування позитивного іміджу КНР, маючи на увазі те, що фрагментація світового порядку на два табори пішла на повну.

“Китай, до речі, після візиту до Москви запросив до себе в травні глав держав Центральної Азії на саміт майже в той самий час, коли в Японії буде G7, а потім — велика конференція стосовно майбутнього Азії, яку будуть проводити неурядові організації. Почалося візуальне намагання фрагментувати світ і ринки для того, щоб набути більшої ваги, щоб Китай показав США, що він не один і навколо нього низка країн, які з ним асоціюються, тож поводьтеся скромніше. Подивимося, що у них вийде”, - підкреслив Корсунський.

Водночас в репортажах CNN та інших американських телеканалах використовуються твіти китайців. Там слідкують за тим, які коментарі під цими твітами й постами. Тобто виходячи з цього, китайська стратегія працює — Захід вже піймався на цю пропаганду.

“Твітер — найбільш демократична мережа. Таке враження, що в Пекіні дуже чітко зачитали позицію Москви про те, що насправді війна Росії проти України — це проксі-війна, і насправді це війна зі Сполученими Штатами, що саме вони винні в тому, що війна почалася і що Україна не самостійна держава. Всі ці нісенітниці, які ми чули багато років від Путіна, тепер видають порціями в Китаї. І це дуже сумно, тому що це неправда. Інші країни це розуміють, не тільки Японія. В Японії чітко знають, хто на кого напав, хто і за що стоїть, які наслідки мають ці події. Тут з’являється дуже багато статей, які пояснюють пересічним японцям те, які причини та наслідки для Азії війни Росії проти України. Вони провели опитування громадської думки — 71% опитаних повністю підтримали візит прем’єр-міністра і його результати, його особистий рейтинг збільшився на 5%”, — розповів Сергій Корсунський.

Нагадаємо, що фюрер Путін має намір розмістити в Білорусі ядерну зброю. Це його відповідь на провал у війні, яку він розв’язав проти України.

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